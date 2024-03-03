وزير التربية والتعليم يتفقد العملية الدراسية في المنيا

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى مقر ديوان عام محافظة المنيا.

ويتفقد وزير التربية والتعليم عددا من المدارس، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، في إطار جولاته المستمرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومحمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وزير التربية والتعليم يشيد بدور محافظة المنيا

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة المنيا، مشيدًا بدور محافظة المنيا فى انتظام سير العام الدراسى، والجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

ورحب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم الدعم الكامل للمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقدان اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.