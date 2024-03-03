تشييع جثمان الموسيقار حلمي بكر إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، موعد ومكان جنازة الموسيقار حلمي بكر، والذي فارق عالمنا يوم الجمعة الماضية بعد فترة صراع مع المرض.

كتبت نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”:" ان شاء الله اليوم الأحد ٣ مارس وبعد صلاة العصر ومن مسجد السلام بمدينة نصر ( عند سوق السيارات القديم ) سيشيع جثمان الموسيقار الكبير حلمى بكر إلى مثواه الأخير في مدفن العائلة بالوفاء والأمل بمحور الشهيد ".

موعد ومكان جنازة حلمي بكر

وأضافت:" كما تقيم نقابة المهن الموسيقيه العزاء بمشيئة الله اليوم أيضاً الأحد الموافق 2024/3/3 بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك بعد صلاة المغرب، رحم الله المغفور له واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راچعون￼￼، فضلاً وليس امراً الدعاء له وقراءة الفاتحه ".

وفاة الموسيقار حلمي بكر

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، أول أمس بعد فترة صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا .

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ “بوابة الوفد الإلكترونية”، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".

نعت نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا بعد فترة صراع مع المرض .

وتضمن بيان المهن الموسيقية الآتي: "البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان ".