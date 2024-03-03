خبير علاقات دولية: إسقاط المساعدات جوًا رسالة للعالم أن مصر الداعم الأساسي للفلسطينيين

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تسير في مسارات متوازية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، موضحا أن مصر تعمل على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة في ظل معاناة شديدة وسياسة الحصار الإسرائيليي خاصة شمال غزة، مشدداً على أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع بهدف كسر الصمود الفلسطيني ودفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري.

الحرب في غزة

وأضاف "سيد احمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تواصل ملحمة المساعدات الإنسانية دعما لأهالي شمال غزة، سواء في المسار البري من خلال معبر رفح، أو مسار جوي من خلال إسقاط المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن مصر حددت أولوياتها المتمثلة في وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

ونوه بأن مصر تعمل خلال الفترة الحالية من خلال إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، والتعاون مع الشركاء من أجل استقبال المساعدات الإنسانية الدولية عبر ميناء ومطار العريش، متابعاً:"إسقاط المساعدات الإنسانية جوا رسالة لكل دول العالم أنّ مصر هي الداعم والسند الأساسي للفلسطينيين.

وأوضح أن مصر أرسلت أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية الحرب.