المقاومة الفلسطينية تعلن تفجير معقل للاحتلال بغزة

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، تفجير مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية، واستهداف آليتين إسرائيليتين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس، في بيان، اليوم الأحد، إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خانيونس.. أكد مجاهدونا استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "آربي جي" وتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقا تحصنت به قوة صهيونية أوقعتهم بين قتيل وجريح".

وأعلنت "سرايا القدس"، يوم الاثنين 19 فبرايرالماضي، عن قصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في نتساريم.

وقالت "سرايا القدس" في بيان عبر "تلغرام": "قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107)".



