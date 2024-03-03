الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نصائح مهمة لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

صيام رمضان
صيام رمضان

وجهت الخبيرة التربوية ولاء شبانة، نصائح مهمة لأولياء الأمور لمساعدة أطفالهم على الصيام في شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن السن المناسب لصيام الأطفال 9 أو 10 سنوات.

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ونصحت خلال مداخلة مع برنامج “صباح الورد" الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، بتدريب الأطفال المسبق على الصيام لتسهيل هذه العملية خاصة في ظل وجود شهر رمضان أثناء أيام الدراسة.

وناشدت بعدم فرض الصيام على المراحل السنية الصغيرة، مشيرة إلى صعوبة التزامهم بالصيام خاصة وأن زملاءهم في الدراسة سيأكلون ويشربون أمامهم.

صيام الأطفال تدريجي

وأضافت أن صيام الأطفال يجب أن يكون تدريجيًا، ولا يبدأ حتى الظهر أو العصر كما هو متعارف عليه، بل يبدأ من الظهر وينتهي مع المغرب ليتمكن من الإفطار مع الأسرة في موعد واحد، ويرتبط آذان المغرب بالافطار بالنسبة للطفل.

وفيما يتعلق بالمذاكرة خلال رمضان، شددت على ضرورة ربط الدراسة بقدرة الطفل على الفهم وحجم المنهج المطلوب تعلمه، مشيرة إلى أن القدرة الاستيعابية للصائم تكون أقل من المعتاد، ويجب أن تأخذ الأسرة هذا الأمر بعين الاعتبار.

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