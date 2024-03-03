كلية التربية جامعة القناة تنظم مؤتمر "الذكاء الاصطناعي في التعليم"

تنظم كلية التربية جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي السابع تحت عنوان" الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم "رؤى وتحديات مستقبلية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل القادم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يسمح المؤتمر بالمشاركة لجميع الطلاب والتخصصات العلمية والأدبية، والفرق الدراسية الأربعة بكلية التربية.

ويتم تقديم الأبحاث مباشرة إلى وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، من خلال التواصل مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، وبالتنسيق مع الدكتورة سحر عبد المليك مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز المهارات البحثية والتفكير الإبداعي، وحل المشكلات لدى الطلاب، وإعلاء قيم المشاركة والعمل الجماعي لدى الطلاب، إلى جانب تشجيع الأعمال الفنية والإبداعية للطلاب، وتوفير المناخ التربوي لتنمية الإمكانيات البحثية للطلاب، من خلال محاور وفعاليات المؤتمر المختلفة، والاستفادة منها أكاديمياً ومجتمعياً، فضلا عن إبراز دور التعليم في ترسيخ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على إسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، إلى جانب تقديم أفكار عن إسهامات الذكاء الاصطناعي في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، والاطلاع على أحدث الاتجاهات المتعلقة بالأمن السيبراني في ضوء انتشار الذكاء الاصطناعي، مع استشراف مستقبل الفن البشري والتحديات التي تواجهه في ضوء الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي.

أما عن محاور المؤتمر الخمس فهي :

دور التعليم في ترسيخ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، دور الذكاء الاصطناعي في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمن السيبراني في ضوء انتشار الذكاء الاصطناعي، مستقبل الفن البشري في ضوء الذكاء الاصطناعي.

يمنح المؤتمر جوائز لأفضل ثلاث أبحاث في موضوع المؤتمر وتحقق أهدافه المُعلنة، فضلاً عن منح شهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر.

وعن شروط التقدم بالأبحاث فهي: أن تكون البحوث في موضوعات تخدم كلية التربية، وتم إعدادها طبقاً لنمطية البحث العلمي المنشور، وتحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما يمكن لأكثر من طالب المشاركة في البحث الواحد، بملخص لايزيد عن 250 كلمة.