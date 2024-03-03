الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السفيرة منى عمر تكشف تحديات صعبة تواجه المرأة في الحروب والنزاعات (فيديو)

المرأة في الحرب
المرأة في الحرب

كشفت السفيرة منى عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، المأساة التي تعيشها المرأة في النزاعات والحروب، مؤكدة أنها أكثر الفئات تأثرا فى النزاعات.

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وأرجعت ذلك خلال مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إلى التحديات التى تواجهها المرأة، ومنها كأم تهرب بأبنائها من الحروب والبحث عن غذاء لهم، والبحث عن مصدر للمياه، والتهجير بعيدا عن وطنها والعيش فى خيمة، كما تتأثر من الناحية النفسية بهذه الويلات.

المرأة تصبح العائل بعد فقدان رب الأسرة

وأوضحت أنه عندما تفقد الأم عائل الأسرة فى النزاعات والحروب تتحمل المسئولية كاملة بمفردها وتصبح هي الأب والأم، كما تتعرض للاغتصاب والعنف، وأعمال وحشية، مؤكدة أن الوضع فى غزة لا يوصف.

 وأشارت إلى أن مشاركة المجلس فى الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية بجامعة الدولة للعربية للحديث عن دعم المرأة الفلسطينية، والذى يأتى فى شكل دعم مادى أو معنوىي موضحة أن الأطفال والنساء فى أشد الحاجة للدعم المعنوى لتخطى هذه المرحلة الصعبة.

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