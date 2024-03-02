"قضايا المرأة" تختتم ورشة تدريبية للفريق الطبي والإداري بالوحدات الصحية ببولاق الدكرور

اختتم برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم السبت الموافق ٢ مارس الجاري، فعاليات الورشة التدريبية (الرابعة) لبناء قدرات عدد ٢٥ من الفريق الطبي والإداري من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات ومثقفات صحيات داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بإدارة بولاق الدكرور الصحية.

تناولت الورشة التدريبية عدة محاور، منها: كيفية التعامل مع الضغوط النفسية.

،أنواع الضغوط، طرق حل المشكلات والمرونة النفسية، وتفريغ الانفعالات، وإدارة المشاعر، وغيرها من الموضوعات التي تم نقاشها من خلال مجموعات عمل ونقاش جماعي.

تسعى الورشة إلي العمل علي دعم الصحة والسلامة النفسية لمقدمي الخدمة الصحية.

وجاءت الورشة التدريبية استكمالا للورش التدريبية (السابقة) والتي كانت حول (قضايا الصحة الإنجابية والجنسية من منظور جندري وحقوقي) و (كيفية تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية لأصحاب المنفعة) و (العنف المبني علي النوع الاجتماعي) لبناء قدرات الفريق الطبي، وايضا في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر 2022م.

جدير بالذكر أن البرتوكول يهدف بشكل أساسي دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية للنساء والشباب والشابات.