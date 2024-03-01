"صحة المرأة": هدفنا عودتها لأسرتها ومجتمعها

أكد الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة الرئاسية، علي مضي المبادرة قدما لتنفيذ أهدافها تحت شعار "أحلام وطن" بهدف رئيسي وهو الكشف المبكر لأورام الثدي للسيدات لإرجاع المرأة لحياتنا الطبيعية و لعضو فعال في اسرتها ومجتمعها هو هدف نحاول تحقيقه من خلال أنشطة المبادرة.

وجاء ذلك علي هامش مؤتمر متحدون من أجل صحتها برعاية استرازنيكا و ضيافة السفارة البريطانية.

من خلال تعاون ما بين وزارة الصحة والمبادرات الرئاسية وشراكات دولية و القطاع الخاص وكافة القطاعات الصحية ..ومقدمي الخدمات الصحية في مصر من خلال الكشف المبكر لسرطان الثدي في الوحدات الصحية والقوافل الطبية والفرق المتنقلة وأماكن تقديم العلاج لمريضات سرطان الثدي سواء أماكن تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الهيئات المختلفة أو الأماكن الخاصة ومنظمات المجتمع المدني