تعرف على تاريخ نشأة منظمة الفاو

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر، فقد شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس السبت مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر بحضور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".



برنامج عمل المنظمة

ويأتي برنامج عمل منظمة "الفاو" في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية ثل رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة (SADS-2030)، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 - 2030)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج " نُوَفِّي"، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة "حياة كريمة"، وغيرها.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن منظمة الفاو:

تم تأسيس منظمة الفاو عام 1945 في مدينة كيبيك بكندا.

الفاو اختصار لكلمة "منظمة الاغذية والزراعة".

والفاو هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة.

تتخذ واشنطن مقرًا لها مؤقتًا.

يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة إضافة للاتحاد الأوروبي.

تقود المنظمة الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم.

تقوم الفاو بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.

وتعتبر الفاو أيضًا مصدرًا للمعرفة والمعلومات الدقيقة وتقوم بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، كافلة بذلك التغذية الجيدة والأمن الغذائي للجميع.

كما يستهدف عمل المنظمة تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من أن البشر يحصلون بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة لقيادة حياة نشطة وصحية من خلال عملها في أكثر من 130 دولة حول العالم.