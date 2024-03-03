تخفيضات تصل لـ40%.. أسعار السلع المعروضة بمنافذ وزارة الزراعة

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين نظرًا لارتفاع الأسعار المبالغ فيه نتيجة الازمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الاسعار، فقد افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس السبت المعرض الدائم للسلع الغذائية طوال شهر رمضان.

أسعار السلع الغذائية بالمعرض الدائم

وتأتي أسعار المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، ويوفر نحو 200 سلعة غذائية.

وجاءت أسعار السلع الغذائية كالاتي:

كيلو اللحوم البلدي نحو 300 جنيهًا

كيلو الارز 30 جنيها

كيلو الزيت 65 جنيها

5 كيلو بطاطس بـ30 جنيها

2 كيلو برتقال 15 جنيها

كيس مكرونة وزن 400 جرام بـ10 جنيها

السمك البلطي 70 جنيهًا

الدواجن 110 جنيها للكيلو

