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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تخفيضات تصل لـ40%.. أسعار السلع المعروضة بمنافذ وزارة الزراعة

السلع الغذائية
السلع الغذائية

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين نظرًا لارتفاع الأسعار المبالغ فيه نتيجة الازمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الاسعار، فقد افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس السبت المعرض الدائم للسلع الغذائية طوال شهر رمضان.

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أسعار السلع الغذائية بالمعرض  الدائم 
وتأتي أسعار المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، ويوفر نحو 200 سلعة غذائية. 
وجاءت أسعار السلع الغذائية كالاتي:
كيلو اللحوم البلدي نحو 300 جنيهًا
كيلو الارز 30 جنيها
كيلو الزيت 65 جنيها
5 كيلو بطاطس بـ30 جنيها
2 كيلو برتقال 15 جنيها
كيس مكرونة وزن 400 جرام بـ10 جنيها
السمك البلطي 70 جنيهًا
الدواجن 110 جنيها للكيلو  
 

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