أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك صباح الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي:

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.24 للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.24 للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك CIB وسجل سعر صرف 8.18 جنيه شراء و8.25 للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع