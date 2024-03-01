تراجع كبير في سعر الريال السعودي والدينار الكويتي بالسوق السوداء

سعر الدينار الكويتي والريال السعودي اليوم الجمعة.. تراجعت أسعار مختلف العملات مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية بشكل كبير ومتتالي، وذلك نتيجة للضربات التي تشهدها هذه الأسواق، وقد شهدت تراجعات في أسعار الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي. هذا الانخفاض جاء بعد إعلان مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي قد أثر على تحسين الثقة في الاقتصاد المصري، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية في السوق الموازية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدينار الكويتي والريال السعودي اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي والدينار الكويتي اليوم الجمعة

الريال السعودي

تم تسجيل تراجع في سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية مقابل الجنيه المصري، حيث وصل إلى نحو 11.50 جنيهًا تقريبًا، مع وجود توقعات بانخفاض إضافي يمكن أن يصل إلى السعر الرسمي.

بالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي، فقد شهد أيضًا تراجعًا اليوم في السوق الموازية مقابل الجنيه المصري، حيث وصل إلى نحو 12.25 جنيهًا تقريبًا، ومن المتوقع أن يستمر الهبوط نحو السعر الرسمي.

أما بالنسبة للدينار الكويتي، فقد سجل أيضًا تراجعًا اليوم في السوق الموازية مقابل الجنيه المصري، حيث وصل إلى نحو 150 جنيهًا تقريبًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض ليصل إلى السعر الرسمي.