مواعيد اختبارات ناشئي جمباز الأهلي
أعلن جهاز الجمباز بالاهلي عن موعد إجراء الاختبارات لاختيار فريقي مواليد 2018 بنين، و2019، بنات بمقر النادي بالجزيرة وفرع الشيخ زايد.
حدد الجهاز موعد الاختبارات بمقر النادي بالجزيرة، في الرابعة والنصف يوم الإثنين الموافق 4 مارس الجاري لمواليد 2018 بنين، فيما تقام اختبارات مواليد 2019 بنات، في السادسة والنصف مساء الموافق 4 مارس الجاري، على أن يكون التجمع قبل الموعد المحدد للاختبار بنصف الساعة.
وتقام اختبارات الجمباز في فرع النادي بالشيخ زايد لمواليد 2018 بنين يوم الأربعاء الموافق 6 مارس الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على أن يكون التجمع في الثالثة والنصف، فيما تقام اختبارات مواليد 2019 بنات يوم الأربعاء الموافق 6 مارس الجاري في تمام السادسة والنصف مساءً، على أن يكون التجمع قبل الموعد المحدد للاختبار بنصف الساعة.
واشترط جهاز الجمباز لأداء الاختبارات الحضور بالزي الرياضي قبل الموعد بنصف الساعة لتسجيل الأسماء.
يقود جهاز الجمباز الدكتور محمد حبيب فؤاد رئيسًا، ويعاونه دكتور كريم علي، المدرب العام لقطاع الرجال، ودكتورة مها حنفي مدربة قطاع الآنسات، والدكتور هشام عبد الحميد مدير المدارس والأكاديميات، ودكتور محمد خطاب نائبًا لمدير الأكاديميات والمدارس، والدكتور حسين البسيوني مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد، وأحمد عاشور نائب مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد. فيما يضم الجهاز الإداري يحيى الجيوشي مديرًا إداريًا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعمر جمال عباس، وشكري رفعت، وعمرو المغربي إداريين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد (طبيب الجهاز) والدكتور أحمد علاء والدكتورة هانم محمد إخصائيا العلاج الطبيعي