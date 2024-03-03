مواعيد اختبارات ناشئي جمباز الأهلي

أعلن جهاز الجمباز بالاهلي عن موعد إجراء ‏الاختبارات لاختيار فريقي مواليد 2018 بنين، و2019، بنات بمقر النادي ‏بالجزيرة وفرع الشيخ زايد.‏

حدد الجهاز موعد الاختبارات بمقر النادي بالجزيرة، في الرابعة والنصف يوم الإثنين ‏الموافق 4 مارس الجاري لمواليد 2018 بنين، فيما تقام ‏اختبارات مواليد 2019 بنات، في السادسة والنصف مساء الموافق 4 مارس الجاري، على أن يكون التجمع قبل الموعد المحدد للاختبار بنصف الساعة.

وتقام اختبارات الجمباز في فرع النادي بالشيخ زايد لمواليد 2018 بنين يوم الأربعاء الموافق ‏‏6 مارس الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على أن يكون التجمع في الثالثة ‏والنصف، فيما تقام اختبارات مواليد 2019 بنات يوم الأربعاء الموافق 6 مارس الجاري في تمام السادسة ‏والنصف مساءً، على أن يكون التجمع قبل الموعد المحدد للاختبار بنصف الساعة.

واشترط جهاز الجمباز لأداء الاختبارات الحضور بالزي الرياضي قبل ‏الموعد بنصف الساعة لتسجيل الأسماء.

يقود جهاز الجمباز الدكتور محمد حبيب فؤاد رئيسًا، ويعاونه دكتور كريم علي، ‏المدرب العام لقطاع الرجال، ودكتورة مها حنفي مدربة قطاع الآنسات، والدكتور هشام عبد الحميد مدير المدارس والأكاديميات، ودكتور محمد خطاب نائبًا لمدير الأكاديميات والمدارس، ‏والدكتور حسين البسيوني مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد، وأحمد عاشور نائب مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد.‏ فيما يضم الجهاز الإداري يحيى الجيوشي مديرًا إداريًا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعمر جمال عباس، وشكري رفعت، وعمرو المغربي إداريين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد (طبيب الجهاز) ‏والدكتور أحمد علاء والدكتورة هانم محمد إخصائيا العلاج الطبيعي