أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الاحد، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم :

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي الاسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع