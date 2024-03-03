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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الاحد، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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معركة الدولار والجنيه

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الأزمة فى الضمير وليس الدولار


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم :
سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع
وصل سعر صرف الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي الاسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع 

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