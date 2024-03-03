فلوران مالودا : تجمعني علاقات قوية بعدد من نجوم الكرة المصرية

تحدث الفرنسي فلوران مالودا نجم تشيلسي الإنجليزي ووادي دجلة السابق عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي صباح اليوم الاحد عن صداقاته بعدد من لاعبي الكرة المصرية على هامش فترته الاحترافية السابقة في مصر.

وقال نجم تشيلسي الأسبق خلال تصريحاته:

- صديقي عصام الحضري أيضا ونحن ما زلنا منخرطين في كرة القدم... أتمنى أن أجد الوقت لمقابلتهم وأن نصنع مشروعا لنحقق حلما في كرة القدم ونعمل أكاديمية، أسباب كثيرة تدفعني للعودة.

- أنا لا أتابع الكثير من مباريات الدوري المصري ولكنني أتابع مباريات دوري أبطال إفريقيا... الأهلي أو كأس السوبر في كل مرة يلعب في الإمارات، ومؤخرا زيارة الزمالك إلى أبو ظبي ودبي لخوض البطولة الودية... في كل مرة أتابع مباريات الأندية المصرية، وكذلك مباريات المنتخب المصري في إفريقيا... أتباع الكرة المصرية بشكل ولكن لا أمتلك الفرصة لمتابعة مباريات الدوري المصري.

- محمد صلاح؟ لقد لعب لنادينا "تشيلسي" ولكن للأسف قمة تألقه جاءت مع ليفربول وقدم أفضل ما في تاريخه الكروي معهم، أعتقد أنه أسطورة وقدوة للعديد من لاعبي كرة القدم، ولكنه أيضا وجهة مشرفة لمصر كلها في الخارج، أعجب به بالطبع كلاعب كرة، وكنت أتمنى أن يحقق نجاحا أكثر مع منتخب مصر وهو شخص رائع.

- كانت تجربة مميزة في القاهرة التي وقعت في حبها... وكونت أصدقاء منهم ماجد سامي وعائلته الذين رحبوا بي جدا وهيئوا لي الأجواء المناسبة... وعن الأداء فقد حققنا نتائج جيدة وطريقة لعب مميزة وخضنا مباريات جيدة أمام فرق القمة مثل الزمالك والأهلي... وكانت التجربة الوحيدة في إفريقيا بالنسبة لي.

- أتمنى أن أعود مرة أخرى لمصر في منصب تدريبي، لأنني أحب الكرة المصرية فهم لديهم الموهبة والرغبة في اللعب أقابل المصريين في كل مكان ويذكرونني بوادي دجلة، وأصبح لي أصدقاء من مصر منهم "ميدو" الذي قابلته عدة مرات في أوروبا فهو أسطورة.