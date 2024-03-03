نهائي الكأس.. بعثة الزمالك تغادر إلى السعودية غدا لمواجهة الأهلى

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد مغادرة بعثة الزمالك إلى السعودية في نهائي الكأس.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة صباح غدا الإثنين، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي المقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد الأول بارك في الرياض.

الزمالك وسوار الغيني

وأخطر الجهاز الفني اللاعبين بالسفر إلى السعودية صباح يوم الإثنين عقب الانتهاء من خوض مباراة سوار الغيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

وأعلن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة كرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كاس مصر بين الأهلي والزمالك لرفع الحرج عن الحكام المصريين".

وأضاف "خاطبنا عدة اتحادات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وننتظر الرد خلال الساعات القليلة المقبلة لإعلان حكم نهائي الكأس".