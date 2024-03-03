نجم تشيلسي الأسبق يتحدث عن فترة احترافه في مصر

تحدث الفرنسي فلوران مالودا نجم تشيلسي الإنجليزي ووادي دجلة السابق عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي صباح اليوم الاحد عن تجربته الاحترافية في مصر.

وقال مالودا في تصريحاته:

- فترة وادي دجلة؟ كانت تجربة قصيرة ولكنها رائعة... كنت متواجدا في الفترة التي تولى فيها باتريس كارتيرون الفريق، عندما طلب مني القدوم لم أتردد وأردت خوض التجربة.



- كانت تجربة مميزة في القاهرة التي وقعت في حبها... وكونت أصدقاء منهم ماجد سامي وعائلته الذين رحبوا بي جدا وهيئوا لي الأجواء المناسبة... وعن الأداء فقد حققنا نتائج جيدة وطريقة لعب مميزة وخضنا مباريات جيدة أمام فرق القمة مثل الزمالك والأهلي... وكانت التجربة الوحيدة في إفريقيا بالنسبة لي.

- أتمنى أن أعود مرة أخرى لمصر في منصب تدريبي، لأنني أحب الكرة المصرية فهم لديهم الموهبة والرغبة في اللعب أقابل المصريين في كل مكان ويذكرونني بوادي دجلة، وأصبح لي أصدقاء من مصر منهم "ميدو" الذي قابلته عدة مرات في أوروبا فهو أسطورة.