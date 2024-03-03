الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غيوم ورياح مثيرة للغبار.. حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد

طقس الامارات
طقس الامارات

حذر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أن الطقس غائم جزئيًا ومغبرًا أحيانًا، وغائمًا تدريجيًا ليلاً  حتى صباح غدًا الإثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

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ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. طقس الإمارات اليوم السبت

رياح شمالية شرقية 


وأشار المركز، إلى أن حركة الرياح شمالية شرقية- جنوبية شرقية/ 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 05:36 والجزر الأول عند الساعة 22:32

موج خفيف في بحر عمان 
وأوضح، في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند الساعة 01:33 والجزر الأول عند الساعة 08:38 الثاني عند الساعة 20:05
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
أبو ظبي العظمى 27 والصغرى 15
دبي العظمى 26 والصغرى 17
الشارقة العظمى 26 والصغرى 16
عجمان العظمى 28 والصغرى 16
أم القيوين العظمى 25 والصغرى 16
رأس الخيمة العظمى 29 والصغرى 15
الرويس العظمى 23 والصغرى 13
الفجيرة العظمى 25 والصغرى 15
العين العظمى 25 والصغرى 14

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