السبت 02 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. طقس الإمارات اليوم السبت

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات المتحدة حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أنه سيكون غائمًا جزئيًا بشكل عام، مع ظهور السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة صباحاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.
 

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رياح شمالية غربية 

وأوضح المركز، أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 01 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة 11:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:13

موج مضطرب ببحر عمان 
وتابع: في بحر عمان يكون الموج مضطرباً أحياناً، يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 01:01، والجزر الأول عند الساعة 07:42 و الجزرالثاني عند الساعة 19:02
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
أبو ظبي العظمى 25 والصغرى 15
دبي العظمى 26 والصغرى 15
الشارقة العظمى 24 والصغرى 15
عجمان العظمى 24 والصغرى 15
ام القيوين العظمى 25 والصغرى 14
الرويس العظمى 24 والصغرى 16
الفجيرة العظمى 22 والصغرى 17
العين العظمى 25 والصغرى 14

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