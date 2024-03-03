متحدث نادي الزمالك: سوار الغيني طلب تأجيل المباراة 24 ساعة

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن سوار الغيني طلب تأجيل مباراته مع الفارس الأبيض لمدة 24 ساعة، والمقرر لها اليوم الأحد في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال متحدث الزمالك: " سوار الغيني طلب تأجيل مباراته مع الفارس الأبيض لمدة 24 ساعة بسبب عدم قدرته على التواجد في القاهرة، بسبب أزمة في السفر، رفضنا التأجيل وأبلغنا كاف بذلك ".

وأضاف: "ننتظر وصولهم إلى القاهرة اليوم، حال عدم الوصول من الأساس سنظل في معسكرنا استعدادا لقمة الكأس وهذا سيتم حال أبلغونا بعدم حضورهم بشكل رسمي، أما لو لم يتم إبلاغنا بعدم الحضور سوف نتجه لملعب المباراة وننتظر المدة القانونية حتى يتم اعتبارهم منسحبين".

وتابع: "من الممكن وصول سوار الغيني غدًا فجأة، وقتها سنلعب المباراة بشكل طبيعي، يوم الاثنين سوف نتجه إلى السعودية استعدادا للقمة".