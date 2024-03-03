حسين حمدي: مجلس الزمالك نجح في حل كافة الأزمات خلال وقت قصير

أكد حسين حمدي، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء بقيادة حسين لبيب نجح في إنجاز كافة الملفات خلال فترة قصيرة بشكل مميز.

وقال حمدي في برنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "لم أكن أتوقع أن مجلس إدارة الزمالك سينهي هذه الأزمات في فترة قصيرة، ولم أصدق انتهاء أزمة القيد والتعاقد مع هذه الصفقات المميزة".

حمدي: صفقات الزمالك على أعلى مستوى

وأضاف: "صفقات الزمالك على أعلى مستوى وأبرزهم عبدالله السعيد فهو لاعب كبير وصاحب إمكانيات رائعة ويتحرك في جميع أنحاء الملعب خلال مباريات الزمالك الأخيرة".