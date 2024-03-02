تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الإسماعيلي

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة الإسماعيلي في الجولة الخامسة عشر .

ويحل بلدية المحلة ضيفاً على نظيره الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية في الساعة السابعة مساءً في بطولة دوري نايل.

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة ويسبقه الإسماعيلي في المركز الثالث عشر بنفس عدد النقاط.

وجاء بلدية المحلة التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : علاء مارسيلو - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط : محمد أميسي - ماجد هاني - محمد عادل امو - إسلام مرزوق - اينوك

خط الهجوم : حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - عبدالله جمعه- ايمانويل - عبد الرحمن سمانة -كريم ممدوح - حسام حسمدن - إبراهيم شتا - معاذ أحمد