ضياء السيد: صلاح تواجد مصابا من قبل مع حسام البدري

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق عن أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلاء يتواصلون مع محمد صلاح منذ فترة إصابته في كوت ديفوار بشكل مستمر.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "الجهاز الطبي لمنتخب مصر يتواصل مع محمد صلاح منذ تعرضه للإصابة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وواصل: "هناك لوائح خاصة بالإصابات وأجندة دولية، وقد انضم صلاح في وقت سابق إلى منتخب مصر عندما كان مصابًا خلال فترة حسام البدري".

وأضاف: "متأكد من وجود تواصل بشكل مستمر طوال فترة الإصابة بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر وصلاح".

معسكر مارس فرصة جيدة

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق إلى أن معسكر منتخب مصر القادم سيكون فرصة جيدة للتعارف بين اللاعبين والجهاز الفني الجديد.

أضاف ضياء السيد أن معسكر منتخب مصر القادم فرصة جيدة لحسام حسن واللاعبين للتعرف على بعضهم البعض، بالإضافة إلى معرفة الجوانب الفنية التي يرغب التؤام في تنفيذها".

وواصل: "كل مدير فني له خططه، وطريقة لعب تميزه وأتمنى أن نبدأ في خوض تجربة جديدة في الكرة المصرية، وحسام حسن لديه وقت كافي لتجربة العديد من اللاعبين".