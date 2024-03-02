عاجل.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2880 جنيهًا

ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 2468 جنيهًا

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 23040 جنيهًا

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2053 دولارًا

ووصل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3291 جنيهًا

وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8227 جنيهًا

وجاءت سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو16455 جنيهًا