عاجل
عاجل.. طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان
السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

عاجل.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

txt

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الجمعة في مصر.. هبوط مفاجئ

txt

سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة.. فرصة


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولا نحو 2880 جنيهًا
ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 2468 جنيهًا
وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 23040 جنيهًا
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2053 دولارًا
ووصل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3291 جنيهًا
وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8227 جنيهًا
وجاءت سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو16455 جنيهًا

مواد متعلقة

بسبب الذهب المغشوش.. ضبط المتهمين باحتجاز شخصين وطلب فدية بالجيزة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 1-3-2024

أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس

الذهب يستقر وسط ترقب المتعاملون لبيانات تضخم

ارتفاع جديد بأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 28-2-2024

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية
الجريدة الورقية