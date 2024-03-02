عاجل.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت
حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2880 جنيهًا
ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 2468 جنيهًا
وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 23040 جنيهًا
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2053 دولارًا
ووصل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3291 جنيهًا
وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8227 جنيهًا
وجاءت سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو16455 جنيهًا