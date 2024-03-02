"الأوفر برايس" على السيارة نيسان صني يتراجع ربع مليون جنيه

شهدت ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات تراجعاً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب انهيار سعر الدولار في السوق السودء. ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية يفرضها موزعي وتجار السيارات على العملاء مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم التسليمات الخاصة بوكلاء العلامات التجارية والتي قد تمتمد لعدة أشهر.

وتعد السيارة نيسان صني موديل 2024 واحدة من أبرز السيارات التي شهدت أسعارها تراجعاً في قيمة الأوفر برايس خلال الساعات الأخيرة، وبلغ مقدار الاتخفاض في قيمة الأوفر برايس على السيارة نيسان صني موديل 2024 نحو 250 ألف جنيه على أعلى فئة من السيارة "سوبر صالون".

وأصبح سعر السيارة نيسان صني موديل 2024 سوبر صالون في السوق المصرية بعد تراجع الأوفر برايس نحو 950 ألف جنيه، بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.

وتتوافر السيارة نيسان صني موديل ٢٠٢٤ المجمعة محلياً من خلال شركة نيسان موتور إيجيبت، بـ4 فئات من التجهيزات جميعها مزودة بمحرك بقوة رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

الأسعار الرسمية لنيسان صني موديل 2024 المجمعة محلياً

جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني وفقاً لأحدث قائمة سعرية صادرة عن نيسان مصر جاء كالتالي:

الفئة السعر MT 695400 جنيه BASE 726500 جنيه PLUS 747 ألف جنيه SUPPER SALON 761 ألف جنيه

وفقاً لشركة نيسان موتور إيجيبت،وزودت طرازات نيسان صنى المجمعة محلياً موديل 2024 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية- فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى- عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

ودعمت طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا- خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب- مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».