غياب بنزيما عن تدريبات الاتحاد يربك حسابات جالاردو قبل الكلاسيكو

غاب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت، في إطار تحضيرات النمور لمواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن بنزيما مهاجم الاتحاد تغيب عن التدريبات الجماعية التي أجريت اليوم بسبب آلام في الساق، وهو ما تسبب في إرباك حسابات المدير الفني مارسيلو جالاردو قبل الكلاسيكو.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مارس على ملك المملكة آرينا في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

غياب بنزيما عن الكلاسيكو

وتغيب بنزيما عن مواجهة الفريقين التي أجريت يوم الجمعة الماضي بسبب الإصابة، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي بملعب كينجدوم آرينا.