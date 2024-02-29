غموض حول موقف بنزيما والمعيوف من المشاركة في كلاسيكو الاتحاد والهلال

تحوم الشكوك حول موقف كريم بنزيما وعبد الله المعيوف ثنائي فريق الاتحاد السعودي من المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد الهلال والمقرر لها غدًا الجمعة في الدوري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن كريم بنزيما وعبد الله المعيوف يعانون من إصابة ولم يتحدد حتى الآن مشاركتهم من عدمها في الكلاسيكو أمام الهلال غداً، على أن يتح حسم موقفهم صباح غد.

ويقع المدير الفني مارسيلو جالاردو في أزمة بسبب غياب الثنائي والذي يعد من القوام الأساسي للفريق، في ظل أهمية المباراة والتي تبحث من خلالها كتيبة النمور عن فوز مهم ومعنوي بالدوري.

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقناة الناقلة :

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب المملكة آرينا مساء غد الجمعة لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الهلال والاتحاد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.