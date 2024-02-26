بنزيما وحجازي علي رأس تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الوحدة الليلة

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، لمواجهة نظيره الوحدة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مدينة الملك عبد الله الرياضية» ضمن منافسات الجولة 21 من عمر دوري روشن السعودي.

حجازي علي رأس تشكيل اتحاد جدة المتوقع الليلة

من المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاريادو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - حسن كادش - زكريا هوساوي.

خط الوسط: كانتي - فابينو - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة والوحدة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر «الثامنة مساءً بتوقيت السعودية».

وتبث مباراة اتحاد جدة والوحدة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد قناة SSC1 HD بتعليق فهد العتيبي.