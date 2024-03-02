ورش وعروض فنية للأطفال ضمن فعاليات ثقافة الفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من اللقاءات التثقيفية والورش المتنوعة استمرارا للقوافل الثقافية التي تنظمها بقرى الفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وضمن فعاليات القافلة المقدمة للأطفال أقيمت عدة ورش فنية منها؛ ورشة فنية لتصميم أشكال متنوعة من زينة رمضان من الكرتون والفوم الملون وقماش الخيامية نفذتها الفنانة مها مصطفي، وورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب الفنانتين ميرا أمير وسحر محسن مسئولي الفنون التشكيلية، وأخرى للأشغال الفنية من الخرز لتنفيذ عدد متنوع من الحلي والإكسسوارات تدريب الفنانة هالة معوض، وورشة من الفوم الملون للفنانتين مروة السيد وحنان إسماعيل مسئولي الفنون التشكيلية بمكتبة سنورس.

عروض فنية لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، قدمت خلاله باقة من الأغنيات منها "في الكتب قرينا، تحيا مصر، حلوة يا بلدي، توتة توتة" وسط تفاعل كبير من الحضور.

نظمت القافلة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بسنورس وبحضور شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، وتأتي استكمالا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وفي سياق آخر يواصل نادي أدب اطسا ورش اكتشاف الموهوبين من طلاب المدارس فى مجالات إلقاء الشعر وكتابة القصة، بمدرسة اطسا الثانوية، استهلها القاص عيد رمضان كامل بتعريف الأدب ومجالاته من شعر وقصة، ونثر، مؤكدا علي أهمية القراءة الواعية.

من جانبه، أكد القاص عويس معوض رئيس نادي أدب اطسا، علي ضرورة الاهتمام بالقراءة بشكل يومى مما يحفز العقل على الكتابة الواعية فى مجالات الأدب المختلفة، كما عرف الفرق بين شعر الفصحي والشعر العامي، وينقسم شعر الفصحي إلي الشعر العمودي ومن أنواعه شعر التفعيل، كما أشار "معوض" إلى أن الأدب يهذب السلوك والمشاعر، وتخلل حديثه بعض الأبيات للشاعر الكبير بيرم التونسي والشاعر أحمد شوقى وغيرهم من عظماء الأدب، وأشار الشاعر محمد ياسين إلى أهمية تنمية وصقل الموهبة، ثم ألقى قصيدة بعنوان "هو إيه الشعر ده".

أعقب ذلك عروض مواهب الطلاب فى الإلقاء والشعر والإنشاد.