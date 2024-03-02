نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نجح ليفربول في مواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه انتصار قاتل على نوتنجهام فورست في اللحظات الأخيرة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

رفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلفه مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، الذي يخوض مباراته من نفس الجولة غدا الأحد أمام جاره اليونايتد.

فيما تعادل تشيلسي مع برينتفورد ايجابيا بهدفين لمثلهما ليتواجد البلوز في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، بينما فاز استون فيلا على لوتون تاون بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليتواجد الفيلانز في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

بينما فاز توتنهام على كريستال بالاس بثلاث أهداف مقابل هدف، ونفس النتيجة انتصر وست هام على إيفرتون، أما نيوكاسل يونايتد اكتسح ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

بينما فاز فولهام على برايتون بثلاثية نظيفة ومن المنتظر أن تنطلق 3 مباريات غدا الأحد، بين بورنموث وبيرنلي، وآرسنال ضد شيفيلد يونايتد، والديربي المرتقب، بين مانشستر سيتي ضد جاره اليونايتد على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.