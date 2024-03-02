نونيز ينقذ ليفربول أمام نوتينجهام فورست بالبريميرليج

انتهت مواجهة نوتينجهام فورست أمام نظيره ليفربول، بفوز الريدز بهدف قاتل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



جاء فوز ليفربول على نوتينجهام فورست، بعدما نجح المهاجم داروين نونيز في تسجيل هدف الانتصار للريدز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة، لينجح في تحقيق الانتصار على الرغم من الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الليفر خلال الآونة الأخيرة.

وشهدت المباراة سيطرة شبه كاملة من جانب ليفربول على الكرة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ كبيرة 71% للريدز، مقابل 29% لصالح نوتينجهام فورست.

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما يتجمد رصيد نوتينجهام فورست عند النقطة 24 في المركز السابع عشر.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: كلارك، جو جوميز، ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو، هارفي إليوت، لويس دياز.

وكان الدولي المصري محمد صلاح قد غاب عن تشكيل الريدز أمام نوتينجهام، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار مع منتخب مصر.