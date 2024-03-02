الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت..ليفربول في القمة

احتفال نونيز
احتفال نونيز

واصل ليفربول تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه انتصار قاتل على نوتنجهام فورست في اللحظات الأخيرة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

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نونيز ينقذ ليفربول أمام نوتينجهام فورست بالبريميرليج

نجح ليفربول في رفع رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلفه مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، الذي يخوض مباراته من نفس الجولة غدا الأحد أمام جاره اليونايتد.

فيما تعادل تشيلسي مع برينتفورد ايجابيا بهدفين لمثلهما ليتواجد البلوز في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، بينما فاز استون فيلا على لوتون تاون بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليتواجد الفيلانز في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

بينما فاز توتنهام على كريستال بالاس بثلاث أهداف مقابل هدف، ونفس النتيجة انتصر وست هام على إيفرتون، أما نيوكاسل يونايتد اكتسح ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت في الجولة 27:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مباريات السبت جولة 27

 

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