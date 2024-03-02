حماس عن "مجزرة الطحين": الاحتلال يغمس المساعدات بالدم (فيديو)

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يغمس المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بالدم، مثلما فعل في "مجزرة الطحين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء”، الذي يعرض على قناة “سي بي سي” اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاقب سكان شمال غزة، الذين لم يتركوا منازلهم نحو رفح، من خلال استمرار استهدافهم مرتكبة في حقهم أبشع المجازر.

دخول المساعدات عنوان الصمود ضد الاحتلال

وقال إن دخول المساعدات الأخيرة بمثابة عنوان للصمود، موضحا أن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم عنوان لصمود الشعب الفلسطيني ضد جرائم التجويع الصهيونية.

وتابع: “المساعدات تساهم في تعزيز صمودهم ونأمل ان تكون هذه المساعدات جزء من الاستراتيجيات العربية المستمرة لإيصالها المواطنين خاصة بشمال القطاع”.

وأوضح أن الفلسطينيين لديهم إرادة ثابتة ويتحدون إرادة الاحتلال، موضحًا أنه يوجد رفض دولي للمجازر الإسرائيلية، والمجتمع الدولي لم يعد يحتمل هذا المشهد من الدماء.

وأشار إلى أنه رغم ارتكاب هذه المجازر إلا ان الاحتلال لم يحقق أي انتصار له على أرض الواقع.