مدرب الأهلي السعودي يدافع عن فيرمينو بعد التعادل مع الفتح

دافع ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي السعودي عن النجم البرزيلي روبيرتو فيرمينو بعد سقوط الأخضر في فخ التعادل على يد الفتح اليوم بالدوري السعودي.

وسقط الأهلي في فخ التعادل على يد الفتح بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.

وقال ماتياس يايسله في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والفتح: " بوبي فيرمينو كان رائعاً اليوم وخاصةً بعد الطرد، بدون كرة كان منضبط وعندما يمتلك الكرة كان يتحكم بالرتم ، عقلية مميزة يمتلكها هو وبقية اللاعبين ".

وأضاف: " أشكر جماهير الأهلي على الدعم الذي قدموه طوال أكثر من 100 دقيقة كانوا معنا في مختلف المواقف ".

وتابع: " ايبانيز وجدته في المكتب الخاص بي بعد الطرد في مواجهة الأخدود وقدم اعتذاره، اليوم لا أعلم هل كان الطرد صحيح أو لا ".

بهذا التعادل وصل أهلي جدة للنقطة 44 ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تواجد الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بعد التعادل مع الأهلي.