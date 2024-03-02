عاجل
عبدالباسط حمودة: "حلمي بكر عايش وسطنا مات ومماتش.. بيصعب عليه الأغاني الهابطة"
السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الأهلي السعودي يدافع عن فيرمينو بعد التعادل مع الفتح

فيرمينو وماتياس يايسله
فيرمينو وماتياس يايسله

دافع ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي السعودي عن النجم البرزيلي روبيرتو فيرمينو بعد سقوط الأخضر في فخ التعادل على يد الفتح اليوم بالدوري السعودي.

وسقط الأهلي في فخ التعادل على يد الفتح بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.

txt

رياض محرز يبرر تعادل الأهلي أمام الفتح في الدوري السعودي

txt

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 22

وقال ماتياس يايسله في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والفتح: " بوبي فيرمينو كان رائعاً اليوم وخاصةً بعد الطرد، بدون كرة كان منضبط وعندما يمتلك الكرة كان يتحكم بالرتم ، عقلية مميزة يمتلكها هو وبقية اللاعبين ".

وأضاف: " أشكر جماهير الأهلي على الدعم الذي قدموه طوال أكثر من 100 دقيقة كانوا معنا في مختلف المواقف ".

وتابع: " ايبانيز وجدته في المكتب الخاص بي بعد الطرد في مواجهة الأخدود وقدم اعتذاره، اليوم لا أعلم هل كان الطرد صحيح أو لا ".

بهذا التعادل وصل أهلي جدة للنقطة 44 ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تواجد الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بعد التعادل مع الأهلي.

الجريدة الورقية