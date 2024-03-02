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السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 22

الأهلي والفتح
الأهلي والفتح

اختتمت اليوم منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة أثرت في جدول ترتيب الدوري.

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أهلي جدة يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي

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الشباب يتعثر أمام الخليج في الدوري السعودي

وسقط النصر في فخ التعادل على يد الحزم بمباراة ماراثونية انتهت برباعية لكل منهما، فيما حقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في الكلاسيكو، بينما تعادل الأهلي مع الفتح في ختام الجولة.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة بعد الفوز على الاتحاد ليتسع الفارق إلى 9 نقاط مع فريق النصر الوصيف، بينما يحل الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 22

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