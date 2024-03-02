جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 22

اختتمت اليوم منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة أثرت في جدول ترتيب الدوري.

وسقط النصر في فخ التعادل على يد الحزم بمباراة ماراثونية انتهت برباعية لكل منهما، فيما حقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في الكلاسيكو، بينما تعادل الأهلي مع الفتح في ختام الجولة.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة بعد الفوز على الاتحاد ليتسع الفارق إلى 9 نقاط مع فريق النصر الوصيف، بينما يحل الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 22