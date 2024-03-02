فترة غياب ياسر ابراهيم تصدم كولر

بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية

تلقي الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، صدمة جديدة، بعد التأكد من غياب ياسر ابراهيم مدافع الفريق عن المباريات، لفترة تصل إلى شهرين.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر ابراهيم مؤخرا، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، و خضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع، قبل العودة للمشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين على الأقل قبل الاعتماد عليه في المباريات.

وتعرض ياسر ابراهيم للإصابة خلال مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

ويعد ياسر ابراهيم أحد الأعمدة الرئيسية للفريق في الفترة الماضية، ويمثل صمام أمان في دفاعات الأهلي بجوار محمد عبد المنعم الذي يعاني من تذبذب في الأداء بسبب انشغاله بعروض الاحتراف الخارجية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة القادم، في نهائي كأس مصر ، بالمملكة العربية السعودية، لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.