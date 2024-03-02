أهلي جدة يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة أهلي جدة أمام نظيره الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



تقدم الفتح من خلال اللاعب تيو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما تدارك آلان ماكسيمين التعادل لقلعة الكؤوس في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وتعرض أهلي جدة للطرد من خلال اللاعب روجير إيبانيز في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، فيما حصل لاعب الفتح سعيد باعطية على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

ووصل أهلي جدة للنقطة 44 في المركز الرابع، بينما تواجد الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بعد التعادل مع الأهلي.

وكان أهلي جدة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعد بالعبيد، عبدالباسط هندي، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، فراس البريكان، ألان ماكسيمين

خط الهجوم: فيرمينو، رياض محرز