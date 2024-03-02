عاجل
عبدالباسط حمودة: "حلمي بكر عايش وسطنا مات ومماتش.. بيصعب عليه الأغاني الهابطة"
السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

من أرض الملعب.. مكافأة فورية من رئيس سيمبا التنزاني بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

منح رئيس نادي سيمبا التنزاني لاعبي فريقه والجهاز الفني مكافأة فورية من داخل أرض الملعب بعد التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

txt

المقاولون يهزم المرج في بطولة القاهرة

وتأهل سيمبا بعد منافسة شرسة مع الوداد البيضاوي المغربي، حيث نجح الفريق التنزاني في اكتساح ضيفه جوانينج جالاكسي بسداسية نظيفة منحته البطاقة الثانية المؤهلة إلى ربع النهائي.

وكان أسيك الإيفواري قد حسم صدارة المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 نقطة ولحق به سيمبا التنزاني في الوصافة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الوداد المغربي.

الجريدة الورقية