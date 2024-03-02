من أرض الملعب.. مكافأة فورية من رئيس سيمبا التنزاني بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منح رئيس نادي سيمبا التنزاني لاعبي فريقه والجهاز الفني مكافأة فورية من داخل أرض الملعب بعد التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل سيمبا بعد منافسة شرسة مع الوداد البيضاوي المغربي، حيث نجح الفريق التنزاني في اكتساح ضيفه جوانينج جالاكسي بسداسية نظيفة منحته البطاقة الثانية المؤهلة إلى ربع النهائي.

وكان أسيك الإيفواري قد حسم صدارة المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 نقطة ولحق به سيمبا التنزاني في الوصافة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الوداد المغربي.