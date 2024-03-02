المقاولون يهزم المرج في بطولة القاهرة

فاز فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 على فريق المرج بنتيجة 1-0 ، د في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المقاولون العرب ، في إطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.

وسجل أحرز هدف المباراة حسن محمود لاعب المقاولون العرب ليحصد الذئاب الثلاث نقاط.

الجهاز الفني لفريق المقاولون:

يقود الفريق الكابتن محمد رجب مدير فني ويعاونه الكابتن محمد ابو السعود مدرب ومدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن هشام أخصائي إصابات الملاعب.