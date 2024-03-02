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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يهزم المرج في بطولة القاهرة

المقاولون 2011
المقاولون 2011

فاز فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 على فريق المرج بنتيجة 1-0 ، د في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المقاولون العرب ، في إطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.

وسجل أحرز هدف المباراة حسن محمود لاعب المقاولون العرب ليحصد الذئاب الثلاث نقاط.

الجهاز الفني لفريق المقاولون:

يقود الفريق الكابتن محمد رجب  مدير فني ويعاونه الكابتن محمد ابو السعود مدرب ومدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن هشام أخصائي إصابات الملاعب.

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