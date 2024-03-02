حيتان الأوركا تفترس سمكة قرش في دقيقتين (فيديو)

افترست حيتان "الأوركا" المفترسة قرشًا في دقيقتين فقط خلال معركة بحرية أمام ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا، إذ حدثت هذه المعركة في يونيو الماضي، وأذهل العلماء بهذه الحادثة واعتبروها تحولا بيئيا.

هاجم الحوت من فصيلة "الأوركا" قرشا طوله 2.5 متر ووزنه نحو 100 كيلو جرام بمفرده، أمسك بالزعنفة اليسرى للقرش، ودفعها للأمام مرات عدة قبل أن ينتزع كبدها في النهاية.

لكن هذه الواقعة لم تكن المرة الأولى، ففي مارس 2023، دارت معركة بحرية كبيرة أيضا في ذات المكان بين مجموعة من "الأوركا" و20 سمكة قرش مزقتها إلى أن جرفت الأمواج جثثها منزوعة الأحشاء إلى شاطئ في جنوب إفريقيا، وذلك حسب "نيويورك بوست".

معلومات عن حوت الأوركا

وينتمي حوت "الأوركا" أو كما يلقب بالقاتل إلى عائلة الدلافين، ويعد الأكبر حجما فيها لكنه لا يعترف بها، إذ يقوم بمهاجمتها أيضا فهو غير صديق للبشر، ويهاجم السفن والقوارب الشراعية، ويتنوع غذاؤه ويعتمد على أنواع عديدة من الأسماك، خاصة الثدييات مثل الفقمات.