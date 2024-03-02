معهد علوم البحار بالإسكندرية ينظم دورة إعداد كوادر الرحلات البحرية البحثية

بعلوم البحار بالإسكندرية

عقد المعهد القومي لعلوم البحار، برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان (رحلات بحرية على متن السفن البحثية)، والذي نظمتة لجنة التدريب برئاسة الدكتور شيماء حسني رئيس لجنة التدريب، بالتعاون مع شعبة البيئة البحرية بمقر فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور عبير منير مدير فرع البحر المتوسط والبحيرات الشمالية، والدكتور علا عبد الوهاب رئيس شعبة البيئة البحرية، واستمرار لأنشطة لجنة التدريب بالمعهد للرفع من كفاءة الباحثين والاخصائيين والفنيين بالمعهد وايضا طلاب الجامعات المصرية .

أكد المعهد، أن ذلك يأتي حرصا من الشعبة على مد المعهد بطاقم عمل جديد للقيام بالرحلات البحثية على متن سفينة اليرموك ، حيث تم ترشيح عدد 25 متدرب من قبل رئيس شعبة البيئة؛ وتم فتح التسجيل للخريجين من الجامعات المصرية من الكليات المتخصصة لاستكمال العدد ،حيث كان هناك اقبال واسع المدى من المتدربين حيث استقبلت اللجنة 300 متقدم تم اختيار 25 متدرب بناءا على الأقرب للتخصص ومحل الإقامة، حيث كان اجمالي المشاركين 50 متدرب.

شارك في البرنامج التدريبي وإلقاء المحاضرات كلا من الأستاذ الدكتور طارق الجزيري والأستاذ الدكتور ياسر جنيد والأستاذ الدكتور عصاد دغيدي - باعتبارهم رؤساء علميين سابقين على متن سفن البحثية المحلية و الدولية ، كما شارك أيضا كلا من الأستاذ الدكتور محمد عوض – أستاذ علوم البيئة بجامعة الإسكندرية والدكتور حسام السيد - الباحث بالمعهد في شرح وتوضيح كيفية تحديد و اختيار مناطق جمع العينات، كما شارك في البرنامج كلا من القبطان أحمد إسماعيل والقبطان محمد ماضي من طاقم سفينة اليرموك التابعة للمعهد بإلقاء محاضرات تحت عنوان السلامة البحرية والمساعدات البحرية ، كما شاركنا بالبرنامج القبطان عصام شرف حيث تحدث عن طرق المسح البحري ، كما تحدث أيضا عن تطور مراكب الصيد وشباك الصيد، واختتمت الدورة برحلة بحثية علي متن سفينه اليرموك لشرح وتوضيح طرق جمع العينات عمليا والتعرف على الأجهزة الموجودة على متن السفينة كما قامت اللجنة بتكريم المحاضرين وإعطاء شهادات للمتدربين الذين اجتاز حضورهم 75% من ساعات الحضور.