القومي لعلوم البحار ينظم دورة تقنيات الفصل الكروماتوجرافي بالإسكندرية

نظمت لجنة التدريب بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، برئاسة الدكتور شيماء حسني علي، بتنظيم برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان (الدورة العلمية المتقدمة في تقنيات الفصل الكروماتوجرافي HPLC & GCMS)، تحت رعاية الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور عبير منير مدير فرع البحر المتوسط والبحيرات الشمالية ؛ وبالتعاون مع المساعد الدكتور محمد سعيد عبد الحافظ - مديرالمعمل المركزي بالاسكندرية، واستمرار لأنشطة لجنة التدريب بالمعهد للرفع من كفاءة الباحثين و خريجين الجامعات المصرية .

وحاضر الدكتور محمد سعيد عبد الحافظ -الأستاذ المساعد بمعمل البيوتكنولوجي ، والدكتور حمزه سمير الاخصائي بالمعمل المركزي، وحضر البرنامج 21 متدرب من مختلف الجامعات المصرية والكليات المعنية، من كليات الصيدلة، العلوم، الطب البيطري، الزراعة من مختلف المراكز البحثية، وذلك ايمانا منا بدور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في نشر العلم والتعاون العلمي والمجتمعي مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية ، ومشاركة المعهد لجميع الباحثين بما لديه من احدث الأجهزة العلمية المتطورة. كما اختتمت فاعليات البرنامج التدريبي بإشادة المتدربين بمحتوى البرنامج المتميز، وتم توزيع شهادات معتمدة علي المتدربين ، واختتم البرنامج بزياره ترفيهيه الي الأكواريوم ومتحف الحفريات البحرية التابع للمعهد.