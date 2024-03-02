استبعاد النني وانضمام شريف لمعسكر الفراعنة في شهر مارس

شهدت قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لقائمة منتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن، استبعاد محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي وانضمام محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي.

وكان النني قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا والتي شهدت خروج الفراعنة من دور ثمن النهائي.

7 محترفين في معسكر الفراعنة لشهر مارس

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات و اللاعبون هم :

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمود حسن تريزيجيه

حمدي فتحي

مصطفي محمد

عمر مرموش

محمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا .