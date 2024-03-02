4 أسباب غير متوقعة وراء نقص الحديد في الجسم.. العلاج في خطوتين

حدد طبيب روسي الأسباب الرئيسية لنقص الحديد في الجسم، الذي ينتج عنه فقر الدم وضيق التنفس والشعور بالدوخة وغيرها من الأعراض المزعجة، التي تحدث نظرًا لأهميته في تركيب الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الجسم.

أسباب نقص الحديد في الجسم

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إليك قائمة بالأسباب المسؤولة عن نقص الحديد في الجسم..

نقص الحديد في الجسم

1- تناول أطعمة لا تحتوي على نسبة كافية من الحديد، ما يسبب الإصابة بفقر الدم.

2- سوء امتصاص الحديد من الطعام، الأمر الذي يحدث نتيجة شرب القهوة والشاي الأسود والفوسفات وحمض الفيتيك، التي تمنع الامتصاص الطبيعي للحديد في الجسم.

3- تزداد حاجة الجسم إلى الحديد أثناء فترة الحمل وفي فترة الدورة الشهرية، بسبب فقدان الدم.

4- تسبب بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل قرح المعدة والالتهابات المزمنة سوء امتصاص الحديد من الأطعمة.

وبدوره، أكد الطبيب إن المكملات الغذائية النشطة بيولوجيا تساعد في علاج نقص الحديد وخاصة في الحالة التي تضمن درجة عالية من الامتصاص ودون أي آثار جانبية للجهاز الهضمي، كما إنه من الضروري وجود فيتامينات C وB9 وB12 لامتصاص الحديد في الخلايا.