السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية

مستشار الرئيس الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية، فكيف نطور أو نقوم بإصلاحات حقيقية في ظل سيطرة حكومة الاحتلال على أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية.

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وتابع الهباش خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أنه رغم ذلك، نحن نحاول ونعمل، فلدينا برامج من أجل تطوير دولتنا، مشيرًا إلى أننا نعاني من الاحتلال بسبب الإجراءات غير القانونية على الحكومة الفلسطينية، وعلى الجميع أن يعي ذلك.

وتابع :"نحن  بحاجة إلى إيجاد مقاربات واقعية من أجل توحيد الصف الفلسطيني"، مستطردا:" أننا مطالبون بإيجاد مقاربات تتعامل مع الواقع الحالي للشعب الفلسطيني".

وواصل الهباش أن أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة، دائمًا ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي.

 

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