وزير خارجية فلسطين يحذر من مجزرة كبرى في رفح (فيديو)

حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، من مجزرة كبرى جديدة في مدينة رفح إذا لم يتوقف إطلاق النار خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف خلال كلمته في منتدى أنطاليا، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، ان رفح الفلسطينية ستشهد خرابا إن لم يتوقف هجوم إسرائيل، موجهًا الشكر إلى جنوب أفريقيا لجهودها بسبب رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن أجوبة الجانب الإسرائيلي في المرافعة أمام العدل الدولية، فقد كان يتحدث عن أن المحكمة الدولية ليس لها صلاحيات ويتحدث عن أحداث بعيدة عن الواقع الذي قُتل فيه 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

ووشدد عل أنه إذا لم يأخذ المجتمع الدولي قرارا قويا حازما إزاء إسرائيل، فإنها لن تقبل وقفا لإطلاق النار وإذا لم تكن هناك إرادة دولية من أجل فرض عقوبات على الجانب الإسرائيلي، فإننا لن ننجح في الوصول إلى حل، والإرادة الدولية ناقصة.

التوصل لحل للقضية صعب

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، صعوبة الوصول لحل إزاء القضية الفلسطينية، في ظل ما تمارسه إسرائيل على الارض من حرب يريد مواصلتها إلى نهايتها.

وأشار إلى أن إسرائيل حددت هدفين، الأول يتمثل في القضاء على حركة حماس بشكل كامل وإخراجها من قطاع غزة، والثاني يتمثل في تحرير الأسرى الإسرائيلين بشكل آمن.

وأوضح أنه بعد 148 يوما من الحرب على غزة، عجزوا عن تحقيق الهدفين وهذا أمر واضح، ولم تستطع الاقتراب من تحقيق نسبة من الهدفين.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل الحرب لأن لديها هدف آخر لم تعلن عنه وهو هدف سري ربما يتمثل في التخريب الكامل لقطاع غزة والقضاء على كل شيء في القطاع.