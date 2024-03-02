خناقة على جثة الموسيقار حلمي بكر

تبادلت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر ، تحرير المحاضر بعد وفاته ودبت الخلافات فيما بينهم حول مكان الجثمان.

علمت "الوفد" من مصادر أمنية، أن سماح القرشى أرملة الموسيقار الراحل ،حررت محضرًا بقسم شرطة السلام ، للخلاف على مكان انتظار الجثمان لحين حضور نجله .

كما حرر شقيق الراحل ، محضرا بذات القسم أيضا ، وطالب عدم نقل جثمان شقيقه من المستشفى لحين قدوم نجله ومنع أرملته من الانتقال به .

وأمرت النيابه العامة ايداع جثمان الراحل، في مشرحه مستشفي السلام لحين البت في المحرضين.

وشهدت إجراءات دفن بكر ، ازمة بدأت منذ وفاته ،بيم زوجته سماح القرشي وعائلته بسب خلاف حول مكان الجثمان وضع الجثمان قبل دفنه، لحين وصول نجله هشام المتواجد في أحد الدول الاجنبية، لحضور مراسم الدفن والعزاء .

وبدأت الأزمة حيث أرادت أرملة بكر وأسرتها نقل الجثة إلى منزله، بينما كانت رغبة أسرة الراحل في نقل الجثمان إلي ثلاجة المستشفي .

توفى الموسيقار حلمي بكر ، وفارق الحياة ،مساء الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما ، وكانت الحالة الصحية الموسيقار الراحل قد تدهورت خلال الفترة الماضية، وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.

ولد بكر في ديسمبر عام 1937 ، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية كما حصل بالتوازي على بكالوريوس كلية التجارة ثم عمل معلما للموسيقى بإحدى المدارس قبل أن يستقيل ويتفرغ للموسيقى.