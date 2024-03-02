وزيرة الثقافة تحضر أولى دروس العزف على البيانو لطفلة "قادرون باختلاف"

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية وتنمية مواهب أبنائنا من ذوي الهمم، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بتبني موهبة الطفلة تاليا محمد، إحدى بطلات احتفالية "قادرون باختلاف"، والبدء على الفور بدروس تعليم العزف على آلة البيانو بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وحرصت وزيرة الثقافة على حضور أولى دروس تعليم البيانو لتاليا ، ورحبت بها في دار الأوبرا المصرية "بيت المواهب"، وأشادت بحرص تاليا على تعلم الغناء والإنشاد والعزف ورقص البالية، وتشجيع أسرتها المستمر لها.

وأكدت أن الوزارة، بجميع قطاعاتها، تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للموهوبين من ذوي الهمم، حيث يتم العمل على محورين: الإتاحة وتبني المواهب، من خلال العمل على توفير كافة الوسائل التي تتيح دمجهم في المجتمع، وذلك بإصدارات مطبوعة بلغة برايل للمكفوفين وكتب صوتية، وتهيئة كافة المنشآت التابعة لوزارة الثقافة من مسارح وقصور ثقافة ومكتبات وغيرها لاستقبال أصحاب الإعاقة الحركية، بخلاف تبني المواهب بدار الأوبرا وأكاديمية الفنون وقطاع الفنون التشكيلية وقصور الثقافة وفرق قطاع الإنتاج الثقافي.