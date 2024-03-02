وظائف خالية بمرتبات مجزية.. الحق الفرصة

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إذ أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الخالية في عدد من المحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

تم توفير الوظائف الخالية الجديدة في عدد من المحافظات، من بينها القليوبية ويتوفر بها فرص عمل في شركة (وادي النور للاستثمار الزراعي- دايس للملابس الجاهزة- جلاس تكستايل)، مطلوب عدد 10 مهندسي جودة و10 لوجستيك.

شروط التقديم

- يتوفر لدى المتقدم مؤهل عال وخبرة 3 سنوات.

- أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 34:30 سنة.

- يحدد الراتب حسب المقابلة.

- تحتاج الشركة لشغل الوظائف الشاغرة أيضًا عدد 10 محاسبين- 10 مهندسين زراعيين- 10 إداريين- عامل زراعي.

- الشروط المطلوبة للتقديم: توفر مؤهل عال- متوسط- خبرة 2: 5 سنوات.

- يتراوح الراتب ما بين 3500: 4000 جنيه.

الوظائف الخالية في شركة دايس للملابس الجاهزة

1- توفر شركة دايس عددًا من الوظائف الخالية وتتضمن 70 عامل أورليه- 15 مشرف جودة- 35 عامل أوفر- 50 عامل سنجر.

2- توفر مؤهل متوسط أو بدون مؤهل.

3- يتراوح عمر المتقدم ما بين 25: 27 سنة.

4- الراتب: 3500: 4500 جنيه.

الوظائف الخالية في شركة جلاس تكستايل

- الوظائف الخالية التي توفرها شركة جلاس تكستايل 50 عامل إنتاج- 25 مراقب جودة- 50 عاملة تشطيب -20 عامل مكواة.

- يجب أن يتوفر مؤهل عال أو متوسط.

- يتراوح العمر بين 30:18 سنة.

- الراتب يتراوح 4500: 3500 جنيه.